Вашингтон, 26 июля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Оговорку во время своего выступления допустил президент США Джозеф Байден, говоря о жертвах пандемии коронавируса 25 июля в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер, говоря о важности расширения доступа к психиатрической помощи, заявил, что в стране жертвами пандемии стали 100 человек.

«Мы по-прежнему ощущаем глубочайшее чувство потери из-за пандемии. Как я отметил, у нас умерли более 100 человек. Это 100 пустующих стульев вокруг кухонного стола. Каждая отдельная потеря — это так много людей, оставшихся с разбитым сердцем», — сказал президент США.

В опубликованной позднее пресс-службой Белого дома исправленной стенограмме речи указано, что Байден должен был напомнить о жертвах пандемии коронавируса в США: в стране за время пандемии умерли не 100, а более миллиона человек.

При этом в своей речи Байден призывал американцев «быть рядом друг с другом, протягивать руку помощи нашим соседям в горе, стрессе и отчаянии», а также заниматься «профилактикой и устранением коренных причин боли и травм, таких как одиночество и изолированность». Однако вместо этих призывов речь главы Белого дома запомнилась лишь досадной оговоркой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Хельсинки перед отъездом из Финляндии президент США Байден попытался укусить девочку, сидевшую на руках у матери. Инцидент произошёл в момент, когда 80-летний американский лидер перед посадкой на самолёт приветствовал сотрудников посольства США и членов их семей. Кроме того, президент США снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта, перед отлётом из финского города Хельсинки. Он предусмотрительно использовал запасной, более короткий трап, но равновесие ему сохранить не удалось.

Американский лидер довольно часто оказывается в неловких ситуациях и допускает оговорки в ходе своих выступлений. Такие ситуации пытаются использовать в своих целях республиканцы, публично выражая сомнения в физических и умственных способностях главы Белого дома, необходимых для руководства страной.