Вашингтон, 21 июля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Тест на коронавирус SARS-CoV-2 президента США Джо Байдена показал положительный результат. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Facebook.com/joebiden Джо Байден

«Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19», — говорится в заявлении Жан-Пьер.

Также она указала, что американский лидер полностью прошёл вакцинацию от нового заболевания и у него наблюдаются «очень умеренные симптомы». При этом пресс-секретарь Белого дома уточнила, что Байден будет работать в удалённом формате до момента, пока не сдаст отрицательный тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он находится в реанимации.