Москва, 4 сентября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Ни в ближайшей перспективе, ни в среднесрочной никаких подвижек в вопросе о запуске «Северных потоков» не произойдёт — именно поэтому власти Германии решили продать трубы, которые остались после строительства СП-2. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 сентября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что правительство ФРГ продало трубы, предназначавшиеся для «Северного потока — 2», и теперь их могут использовать для строительства газопровода к одному из СПГ-терминалов.

Фролов заявил, что неверно говорить, будто это «трубы для «Северного потока — 2».

«Это трубы для одного из газопроводов-продолжений, которые планировалось проложить по территории Германии и по которым газ должен был идти из «Северного потока —2», — объяснил он. — Эти трубы, очевидно, сейчас не будут задействованы ни в каком строительстве по более чем очевидным причинам. Никаких продвижений в области «Северного потока — 2» не будет. Ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе. В долгосрочной — всё возможно. Но будем честны, на текущий момент предполагать запуск «Северного потока — 2» было бы предельной степенью оптимизма».

При этом он обратил внимание, что в некоторых немецких СМИ появились скандальные сообщения о связях канцлера Германии Олафа Шольца с компаниями, которые занимаются установкой СПГ-терминалов. Будто бы эти компании, получая права на установку таких терминалов, действовали не совсем в том порядке, который предусмотрен утверждёнными процедурами. Если допустить, что такие обвинения справедливы, то получается, что германские налогоплательщики оплатили эти трубы, чтобы они вдруг послужили для интересов каких-то компаний, которые немецкие СМИ связывают с бизнес-интересами действующего канцлера.

Вместе с тем эксперт усомнился в том, что у «Северных потоков» есть шанс быть отремонтированными и запущенными в эксплуатацию. И это при том, что одна из двух ниток СП-2 уцелела и, как пояснил Фролов, её можно было бы использовать для прокачки в Европейский союз порядка 30 млрд кубических метров газа в год.

Увы, у второго «Северного потока», в отличие от первого, нет разрешения на эксплуатацию.

«И представить себе, что кто-то из европейских чиновников возьмёт на себя смелость даже не выдать разрешение, а инициировать выдачу такого разрешения в текущих условиях, едва ли возможно», — подытожил Фролов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что германское правительство продало около трёх тысяч труб, оставшихся на складах после прокладки «Северного потока — 2». При этом официальный представитель министерства экономики ФРГ решил не уточнять, какая именно компания приобрела эти трубы.

И первый, и второй «Северные потоки» были атакованы 26 сентября 2022 года. В тот день диверсанты уничтожили три из четырёх ниток газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, власти которых отказались допустить Москву к начатому расследованию.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что распоряжение о проведении этой диверсии мог отдать президент США Джо Байден.

Европейские СМИ, ссылающиеся на источники в следственных органах, сообщили, что след в деле о взрывах на трубопроводах ведёт на Украину. Президент России Владимир Путин назвал полной чушью заявления о том, что теракты на нитках «Северного потока» якобы совершила некая проукраинская группировка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрывы на «Северных потоках» стали результатом целенаправленной диверсии, и власти РФ располагают данными о причастности к этой диверсии англосаксов.