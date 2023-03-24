Вашингтон, 24 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден мог принять решение подорвать газопроводы «Северный поток», чтобы наказать немецкого канцлера Олафа Шольца. Такое предположение в интервью газете China Daily сделал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, Байден принял это решение, чтобы наказать Олафа Шольца за нежелание поставлять Киеву новые партии вооружений.

«После этого в конце сентября он [Байден] решил взорвать бомбы», — считает Херш, пояснив, что американская война, которую президент Байден так хотел поддержать, к концу осени шла не очень хорошо.

Вовлеченные в это дело люди, по словам американского журналиста, подумали также, что Байден испугался того, что канцлер Шольц не хотел вкладывать еще больше оружия. Так конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии был перерезан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Сеймур Херш заявил, что возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» рассматривалась Вашингтоном более чем за полгода до произошедших диверсий. По его словам, данный вопрос обсуждался ещё в конце 2021 года. Тогда, как считает журналист, советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями.