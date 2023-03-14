Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Заявления о том, что теракты на нитках «Северного потока» якобы совершила некая проукраинская группировка — это «полная чушь», заявил 14 марта президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Очевидно, что теракт был свершен «на государственном уровне», сказал президент. Судя по всему, было установлено несколько взрывных устройств, отметил Владимир Путин.

Президент также добавил, что «теоретически» во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.

Как сообщалось ранее, версию о причастности частной проукраинской группировки, не связанной ни с западными, ни с киевскими властями, высказали (со ссылкой на «осведомленные источники») американские и британские СМИ.