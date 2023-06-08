Песков: у Кремля есть данные о причастности англосаксов к диверсии на СП-2
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о том, что США заранее знали о диверсии на СП-2
Москва, 8 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Взрывы на «Северных потоках» стали результатом целенаправленной диверсии, у Кремля есть данные о причастности к этой диверсии англосаксов, а все остальные детали могут быть выявлены только в ходе прозрачного международного расследования, которое сейчас не проводится, заявил журналистам 8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию The Washington Post, авторы которой, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщили, что американские власти узнали о планах Украины взорвать «Серверный поток» за три месяца до проведения атаки. Подробности плана собрала разведка ЕС и передала в ЦРУ в июне 2022 года.
«То, что диверсия целенаправленная, ни у кого не вызывает сомнения. У нас есть данные, которые говорят о причастности англосаксов. Все остальные детали должны быть выявлены в ходе прозрачного международного расследования, которого не происходит, российская сторона (до проводимых ныне рядом стран расследований. — Прим. ред.) не допускается», — сказал Песков.
Насколько данная конкретная публикация соответствует действительности, сказать сложно, но очевидно, что «дело нечисто», добавил пресс-секретарь президента.
Ранее западные СМИ со ссылкой на осведомлённые источники выдвигали и ряд других версий, в том числе о вине в совершении диверсии «проукраинской группировки». Президент России Владимир Путин назвал такие версии «полной чушью», отметив, что теракт, очевидно, готовился на государственном уровне и что «теоретически» в нём были заинтересованы США.