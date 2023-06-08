Москва, 8 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Взрывы на «Северных потоках» стали результатом целенаправленной диверсии, у Кремля есть данные о причастности к этой диверсии англосаксов, а все остальные детали могут быть выявлены только в ходе прозрачного международного расследования, которое сейчас не проводится, заявил журналистам 8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Так он прокомментировал публикацию The Washington Post, авторы которой, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщили, что американские власти узнали о планах Украины взорвать «Серверный поток» за три месяца до проведения атаки. Подробности плана собрала разведка ЕС и передала в ЦРУ в июне 2022 года.

«То, что диверсия целенаправленная, ни у кого не вызывает сомнения. У нас есть данные, которые говорят о причастности англосаксов. Все остальные детали должны быть выявлены в ходе прозрачного международного расследования, которого не происходит, российская сторона (до проводимых ныне рядом стран расследований. — Прим. ред.) не допускается», — сказал Песков.

Насколько данная конкретная публикация соответствует действительности, сказать сложно, но очевидно, что «дело нечисто», добавил пресс-секретарь президента.

Ранее западные СМИ со ссылкой на осведомлённые источники выдвигали и ряд других версий, в том числе о вине в совершении диверсии «проукраинской группировки». Президент России Владимир Путин назвал такие версии «полной чушью», отметив, что теракт, очевидно, готовился на государственном уровне и что «теоретически» в нём были заинтересованы США.