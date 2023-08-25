Берлин, 25 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. След в деле о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и Северный поток ― 2» ведёт на Украину. Это подтвердили источники, знакомые с ходом расследования, сообщил журнал Spiegel.

При этом отмечается, что доказательств вины Росси нет.

Как сообщало ИА Регнум, диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Злоумышленники подорвали три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. При этом Стокгольм и Копенгаген не допустили Москву к своему расследованию, но пригласили немецкую сторону.

Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая проукраинская группировка, выступило также немецкое издание Die Zeit.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что следователи в Германии, проводящие расследование подрыва газопроводов, выяснили, что украинская группа, которую подозревают в причастности к теракту, арендовала яхту в Варшаве. В Польше в ответ опровергли сообщения о причастности властей страны к подрыву газопроводов.

Президент России Владимир Путин назвал это «полной чушью». Песков же заявил, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.