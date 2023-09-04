Берлин, 4 сентября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Правительство Германии продало предназначавшиеся для «Северного потока — 2» трубы. Как стало известно 4 сентября, их предполагалось использовать для прокладки газопровода от Рюгена до Лубмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Об этом сообщили журналистам в министерстве экономики ФРГ. Кто именно стал новым обладателем труб, при этом не уточняется.

«Трубы проданы», — заявила представитель ведомства.

Отмечается, что после строительства газопровода на складах осталось около трёх тысяч труб. О том, что немецкое правительство приобрело их у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG, стало известно в мае.

Как сообщало ИА Регнум, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» подорвали 26 сентября 2022 года. Тогда террористы уничтожили три из четырёх ниток газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Стокгольм и Копенгаген не допустили Москву к начатому расследованию. Немецкий телеканал ZDF сообщал, что следствие обнаруживает всё больше свидетельств того, что за диверсиями на «Северных потоках» может стоять Киев. Президент России Владимир Путин назвал подрыв газопроводов терактом и заявил, что его совершили на государственном уровне. Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой уличил в причастности к теракту президента США Джо Байдена.

Директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов считает, что если Германия действительно хочет продемонстрировать намерение возобновить покупки российского газа, то для начала нужно обнародовать результаты расследования диверсий, которые произошли на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По мнению специалиста, Германия нуждается в стабильных поставках газа, а российский газ является наиболее дешёвым на рынке ЕС.