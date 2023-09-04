Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал украинские беспилотники одной из причин выхода РФ из зерновой сделки. Об этом он заявил 4 сентября.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Как это ни странно, это имеет прямую корреляцию с зерновой сделкой. Потому что это одно из тех нарушений, в результате которых мы вышли из этой сделки», — сказал глава Минобороны, говоря об уничтожении базы по производству украинских морских беспилотников.

Как пояснил Шойгу, из изначальных договорённостей следовало, что украинские порты не будут использоваться против России, в том числе не будут использоваться для создания беспилотников.

Вместе с тем, Шойгу заявил об уничтожении семи украинских морских беспилотников в Чёрном море за последние дни. По его словам, производят такие катера в Черноморском, Южном и Одесском портах.

«По поводу безэкипажных катеров — вы, наверное, все видели, не раз освещали это всё. За последнюю неделю таких уничтожено семь, даже не за неделю, а за пять дней», — сообщил он.

Министр также отметил, что вопрос укрепления роли Турции в Чёрном море на переговорах в Сочи не обсуждался. По словам Шойгу, об этом речь не шла и не идёт, так как существуют установленные правила судоходства и прохода судов через проливы.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны заявляли о нарушении Украиной гарантий не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаке пунктов базирования Черноморского флота и гражданской инфраструктуры Крыма 23 марта и 24 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке, по истечении срока, 17 июля, Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки, глава ведомства Сергей Лавров сказал 14 июня, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее соглашения, и что украинская часть договорённостей за это время превратилась в коммерческий проект.