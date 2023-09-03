Москва, 3 сентября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки отразили 14 атак ВСУ на нескольких направлениях, сообщили в Министерстве обороны 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василевка и Зализнянское Донецкой Народной Республики, а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселое и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ещё три атаки были отражены на запорожском направлении, три на купянском и две — на краснолиманском, отметил Конашенков.

Также 3 сентября в Минобороны сообщили о нанесении удара по порту в Одесской области, уничтожении свыше 125 военнослужащих противника на южнодонецком направлении и уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ на временно оккупированной Киевом территории ДНР.

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