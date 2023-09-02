Донецк, 2 сентября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. ВСУ в ходе своего трёхмесячного контрнаступления понесли огромные потери, но не достигли никаких успехов, сумев зайти лишь в полуразрушенные населённые пункты в серой зоне, закрепиться в которых невозможно, заявил 2 сентября советник врио главы ДНР Ян Гагин.

РИА Новости Подбитый танк ВСУ

«Погибло более 70 тысяч военнослужащих Украины. Стоило ли оно того? Украинскому обывателю это должно показать, насколько глупо расходуются ресурсы, как человеческие, так и материальные, насколько безразлично отношение украинского режима к народу», — сказал Гагин в интервью РИА Новости.

Безуспешность контрнаступления ВСУ, которые используют значительную помощь НАТО — технику, средства разведки, наёмников и командиров, — показывает эффективность Вооружённых сил России, отметил советник врио главы ДНР.

Удерживая линию фронта, ВС России продвигаются вперёд в ДНР (на авдеевском направлении) и Харьковской области (на купянском), добавил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в том же интервью Гагин также заявил, что число уклонистов от военной службы на Украине стремительно растёт потому, что потенциальные призывники знают, что в зону боевых действий попадут неподготовленными, и к тому же не хотят защищать действующий киевский режим.

В Министерстве обороны РФ 1 сентября сообщили, что в течение минувшей недели в зоне СВО наиболее сложная и напряжённая обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. ВСУ, не считаясь с потерями, предприняли несколько десятков попыток атаковать, но итогом стали лишь новые многочисленные жертвы в их рядах, отметили в ведомстве.