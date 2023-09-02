В ДНР заявили, что контрнаступление ВСУ терпит неудачу
Гагин: контрнаступление Украины терпит неудачу, несмотря на помощь НАТО
Донецк, 2 сентября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. ВСУ в ходе своего трёхмесячного контрнаступления понесли огромные потери, но не достигли никаких успехов, сумев зайти лишь в полуразрушенные населённые пункты в серой зоне, закрепиться в которых невозможно, заявил 2 сентября советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Погибло более 70 тысяч военнослужащих Украины. Стоило ли оно того? Украинскому обывателю это должно показать, насколько глупо расходуются ресурсы, как человеческие, так и материальные, насколько безразлично отношение украинского режима к народу», — сказал Гагин в интервью РИА Новости.
Безуспешность контрнаступления ВСУ, которые используют значительную помощь НАТО — технику, средства разведки, наёмников и командиров, — показывает эффективность Вооружённых сил России, отметил советник врио главы ДНР.
Удерживая линию фронта, ВС России продвигаются вперёд в ДНР (на авдеевском направлении) и Харьковской области (на купянском), добавил Гагин.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в том же интервью Гагин также заявил, что число уклонистов от военной службы на Украине стремительно растёт потому, что потенциальные призывники знают, что в зону боевых действий попадут неподготовленными, и к тому же не хотят защищать действующий киевский режим.
В Министерстве обороны РФ 1 сентября сообщили, что в течение минувшей недели в зоне СВО наиболее сложная и напряжённая обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях. ВСУ, не считаясь с потерями, предприняли несколько десятков попыток атаковать, но итогом стали лишь новые многочисленные жертвы в их рядах, отметили в ведомстве.