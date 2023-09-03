Москва, 3 сентября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили в районе населённого пункта Червоная Диброва на временно оккупированной Киевом территории ЛНР пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Краснолиманском направлении (…) уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как сообщалось ранее, ВСУ продолжают попытки нанесения ударов беспилотниками по объектам на территории России. В частности, один БПЛА был сбит над территорией Белгородской области утром 3 сентября. За минувшие сутки ВСУ сбросили с дронов семь боеприпасов на территории того же региона. 2 сентября ВСУ с помощью дронов пытались атаковать населённые пункты в Белгородской области, а также Крымский мост.

Также 3 сентября в Минобороны сообщили о нанесении удара по порту в Одесской области, уничтожении свыше 125 военнослужащих противника на южнодонецком направлении и отражении 14 попыток ВСУ провести контратаки на нескольких направлениях.