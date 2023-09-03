Москва, 3 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 125 военных ВСУ, сообщил 3 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Шевченко в ДНР и Левадного Запорожской области.

«Уничтожено свыше 125 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее Конашенков заявил, что Вооружённые силы России уничтожили на южнодонецком направлении свыше 100 военнослужащих ВСУ и склад с боеприпасами.

Кроме этого было уничтожено шесть автомобилей, четыре танка, три боевые машины пехоты, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», две гаубицы Д-30 и Д-20.