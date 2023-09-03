Москва, 3 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Цель удара ВКС России по хранилищам топлива ВСУ в одесском порту Рени достигнута, заявил 3 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ночью ВКС России нанесён групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области», — сказал он.

Конашенков добавил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Как передавало ИА Регнум, в ночь со 2 на 3 сентября воздушная тревога была объявлена также в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Позднее стало известно о мощном взрыве в Одессе ночью 3 сентября. Сообщалось о вероятной работе ПВО после объявления воздушной тревоги.

Позднее глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер уточнил, что в Одессе было попадание в припортовую инфраструктуру. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени Одесской области, где расположены военные объекты.