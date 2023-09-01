Москва, 1 сентября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В течение минувшей недели в зоне СВО наиболее сложная и напряжённая обстановка складывалась на донецком и запорожском направлениях, сообщили 1 сентября в Министерстве обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

На запорожском направлении ВСУ предприняли 44 попытки атак, все они были отбиты, за неделю было уничтожено более 960 военнослужащих противника, отметили в ведомстве.

«За неделю уничтожено более 960-ти украинских военных, 24 боевые бронированные машины различной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. Высокие потери живой силы ВСУ в ходе так называемого «контрнаступления» обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны также отметили, что ВСУ пытаются преодолеть линии обороны ВС РФ, не считаясь с потерями.

«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск», — сказал Конашенков.

ВСУ перебрасывают на запорожское направление 71-ю егерскую бригаду — одно из последних соединений стратегического резерва Украины, подчеркнули в Минобороны.

На южодонецком направлении самые ожесточённые бои велись южнее населённого пункта Старомайский, попытки противника наступать были сорваны, добавили в ведомстве.

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