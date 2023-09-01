Москва, 1 сентября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Для американского военно-промышленного комплекса отправка истребителей F-16 на Украину — это серьёзный риск, так как если они потерпят фиаско, то для ВПК это обернётся репутационным ущербом. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 сентября заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press Истребитель F-16

Как полагает полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон, американский ВПК заинтересован в том, чтобы российская армия уничтожила на Украине как можно больше истребителей F-16, так как это позволит получать от правительства заказы на производство ещё большего количества самолётов.

Кошкин согласен с тем, что в какой-то степени полковник прав и ВПК США, естественно, греет руки на том конфликте, который разворачивается на территории Украины, однако уничтожение большого количества F-16 не слишком выгодно американской оборонке.

Политолог напомнил, что на Украине уже успел опозориться зенитно-ракетный комплекс Patriot, что обернулось для США серьёзным репутационным уроном на международном рынке вооружений. И теперь никто не хочет покупать этот комплекс за такие громадные деньги.

«Похожая ситуация с «Леопардами». Они были так распропагандированы во всём мире, что все хотели их приобрести. А сейчас наши танкисты говорят о том, что у них почти до 10 уязвимых мест и горят эти танки, как картонная коробка, — также заметил Кошкин. — Таким способом не утилизируют высокотехнологичное вооружение. Боеприпасы и ракеты — ещё куда не шло. Но не танки и самолёты».

Кошкин подчеркнул, что F-16 — очень хорошая платформа, которая до сих пор находится на вооружении. Её выпустили больше всего — около 4 тысяч. Практически вся Европа наводнена этими самолётами. И если сейчас их начнут жечь так же, как «Леопарды», то американские самолёты покупать не будут.

«Иными словами, горящие на Украине F-16 — это снижение репутационных позиций американского ВПК. Вот, например, почему на Украине до сих пор нет танков «Абрамс», хотя Джозеф Байден обещал их давно. Британский «Челленджер» тоже не высовывается, — сказал Кошкин. — Да, вооружения старого образца утилизируются, но это стараются делать без потери репутации. Деньги деньгами, но репутация важнее».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Уилкерсона, сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолёты, но в итоге ВС России собьют и их. В то же время американский ВПК получит много заказов и заработает большие деньги.

До этого также появился прогноз, что российские системы противовоздушной обороны С-300 легко уничтожат истребители F-16, которые западные страны передадут Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно 160 американских истребителей F-16, дабы лишить Россию доминирования в небе. На сегодняшний день у Киева есть договорённости о будущей поставке 50–60 F-16.

Некоторые эксперты полагают, что Зеленский не зря так спешит получить самолёты F-16, так как после избрания нового президента США военная помощь может и прекратиться.