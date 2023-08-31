Вашингтон, 31 августа, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Военно-промышленному комплексу (ВПК) США выгодно, чтобы Россия уничтожила как можно больше истребителей F-16 на Украине, так как это позволит получать от правительства новые заказы. Об этом 31 августа заявил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолёты, но в итоге собьют и их. У русских достаточно самолётов, причём довольно мощных и эффективных», — сказал Уилкерсон.

Он добавил, что в связи с конфликтом на Украине и расширением НАТО американский ВПК получит много заказов и заработает большие деньги, поскольку новые страны блока начнут переходить на производимую в США военную технику.

Как сообщало ИА Регнум, власти Нидерландов и Дании заявили о создании так называемой истребительной коалиции по передаче Киеву F-16 из имеющихся у них на вооружении. К этому неформальному объединению также намерена присоединиться Норвегия. Дания уже пообещала Украине 19 истребителей, причём в этом году — только шесть, а последние пять — в 2025 году.

Президент России Владимир Путин заявлял на ПМЭФ-2023, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

Отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис отметил, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. Он отметил, что они уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 и С-400.