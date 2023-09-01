Вашингтон, 1 сентября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны С-300 легко уничтожат истребители F-16, которые западные страны смогут передать Киеву. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Майя Карлин.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

По её словам, F-16 никогда не сталкивались с российской ПВО в реальных боевых условиях.

«Более того, этим истребителям четвертого поколения, возможно, будет нелегко превзойти более совершенные российские системы, такие как С-300», — пишет Карлин.

Другой сложностью, связанной с истребителями F-16, она назвала обучение украинских пилотов работе с новым для них истребителем.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа США разрешили третьим странам передавать Украине американские истребители F-16. Власти Дании и Нидерландов пообещали передать самолёты после завершения обучения украинских лётчиков.

Президент России Владимир Путин заявлял на ПМЭФ-2023, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.

Отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис отметил, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. Он отметил, что они уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 и С-400.