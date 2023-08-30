Вашингтон, 30 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский спешит заручиться поддержкой западных стран в вопросе о поставке самолётов F-16, так как после избрания там новых руководителей военная помощь может прекратиться. Об этом 30 августа пишет The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Зеленский стремится получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США, которые могут привести к власти новых лидеров, не желающих оказывать помощь», — говорится в статье.

Отмечается, что киевский режим в спешке требует истребители, поскольку понимает, что политическое время на исходе. Так, в Нидерландах уже в ноябре пройдут парламентские выборы. Но наибольшее опасение представляют выборы в США, где республиканцы всё чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Киева, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, власти Нидерландов и Дании заявили о создании так называемой истребительной коалиции по передаче Киеву F-16 из имеющихся у них на вооружении. К этому неформальному объединению также намерена присоединиться Норвегия. Дания уже пообещала Украине 19 истребителей, причём в этом году — только шесть, а последние пять — в 2025 году.

Отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис ранее заявил, что F-16 не помогут ВСУ на поле боя. Он отметил, что они уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 и С-400.