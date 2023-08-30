Москва, 30 августа, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ночь на 30 августа нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Цели удара были достигнуты.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Ночью 30 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ночь на 30 августа украинские СМИ и политики сообщили о серии взрывов в ряде контролируемых Киевом регионов, в том числе в Киеве. В частности, мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил о «возгорании административного здания» в Шевченковском районе города. Также сообщалось о взрывах в Киеве в районе аэропорта «Жуляны».

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