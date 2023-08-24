Москва, 24 августа, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прошлой ночью нанесли удар по центру принятия решений ВСУ, сообщил 24 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Он рассказал, что удар по цели нанесли с помощью высокоточного оружия большой дальности, расположенного установках морского и наземного базирования.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что авиация, ракетные и артиллерийские подразделения уничтожили в Николаевской области пункт управления ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300ПС. Кроме того, они ликвидировали четыре склада боеприпасов украинской армии на территории Херсонской и Харьковской областей, а также ДНР.

Конашенков также сообщил, что штурмовые отряды «Западной» группировки войск ВС России продолжили успешно продвигаться на купянском направлении. В этом районе за сутки они уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ, две БМП, три пикапа, три произведённые в США артиллерийские системы М777.

На запорожском направлении российские бойцы, слаженно действуя с артиллеристами в течение суток отразили пять атак украинской армии возле населённых пунктов Работино и Успеновка. На этом направлении противник потерял более 110 военных, четыре танка, три бронемашины, четыре автомобиля, польскую САУ Krab и четыре М777.

На донецком направлении российские подразделения отразили шесть атак ВСУ в районах населённых пунктов Северное, Берестовое и Невельское. Там противник потерял до 125 военных, танк, четыре БМП, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

На южнодонецком направлении авиация и артиллерия ВС России ударили по противнику в районе Приютного в Запорожской области, сорвав атаку ВСУ, а также нанесли удары по 37-й, 38-й бригадам морской пехоты украинской армии. Потери противника на этом участке составили до 230 военнослужащих, два БРТ, три автомобиля и две САУ «Гвоздика».

Ранее Конашенков сообщал о нанесении удара по одному из центров принятия решений ВСУ 16 июня 2023 года. Тогда для этого также использовали высокоточное оружие. Кроме того, в мае российская армия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.