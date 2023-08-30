Киев, 30 августа, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Административное здание загорелось в Шевченковском районе Киева. Об этом 30 августа сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Он отметил, что сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидируют возгорание в Шевченковском районе, где вспыхнул пожар в административном здании.

Он также отметил, что спасатели ликвидируют возгорание в Дарницком районе.

Мэр Киева добавил, что в Шевченковском районе обнаружено ещё одно возгорание на открытой местности.

Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в Киеве и Киевской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее в городе Сумы на Украине произошли взрывы.

28 августа в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин позднее уточнил, что в Полтавской области был повреждён промышленный объект.

27 августа сообщалось о серии взрывов на окраинах Киева и в Киевской области. По данным администрации Киева, над городом работала система противовоздушной обороны. Гражданам было рекомендовано пройти в укрытие.