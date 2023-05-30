Москва, 30 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Российские войска несколько дней назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Это 30 мая подтвердил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мы уже говорили о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесён удар два-три дня назад», — уточнил глава государства.

Российский лидер отметил, что в ответ на это киевский режим выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

Путин пояснил, что Вооружённые силы России были вынуждены ответить на развязанную Украиной в Донбассе войну. Однако, подчеркнул президент, в отличие от киевских властей российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 30 мая, Вооружённые силы (ВС) России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по центрам принятия решений Украины, в которых под руководством кураторов из стран Запада велась подготовка терактов на российской территории. Все назначенные объекты удалось поразить.

Ранее экипаж тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразил на южнодонецком направлении два опорных пункта ВСУ. Противник на данном направлении также потерял суммарно пять беспилотных летательных аппаратов, из которых три принадлежат типу «Фурия», остальные — типам «Валькирия» и «Лелека».