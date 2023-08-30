Киев, 30 августа, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В Киеве, в том числе около аэропорта Жуляны, рано утром 30 августа произошли сильные взрывы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на очевидцев.

Кадр из видео Дым от взрыва

По словам одного из собеседников, рано утром были слышны сильные взрывы в центре города, до этого было объявлена тревога, также было громко около Жулян.

По словам другого очевидца, взрывы были слышны и в Киевской области, вспышки наблюдались со стороны села Белогородка.

Как передавало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко 30 августа сообщил, что в Шевченковском районе загорелось административное здание. Он также отметил, что спасатели ликвидируют возгорание в Дарницком районе. Мэр Киева добавил, что в Шевченковском районе обнаружено ещё одно возгорание на открытой местности.

27 августа сообщалось о серии взрывов на окраинах Киева и в Киевской области. По данным администрации Киева, над городом работала система противовоздушной обороны. Гражданам было рекомендовано пройти в укрытие.