В Киеве сообщили о взрывах в районе аэропорта Жуляны
Киев, 30 августа, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В Киеве, в том числе около аэропорта Жуляны, рано утром 30 августа произошли сильные взрывы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на очевидцев.
По словам одного из собеседников, рано утром были слышны сильные взрывы в центре города, до этого было объявлена тревога, также было громко около Жулян.
По словам другого очевидца, взрывы были слышны и в Киевской области, вспышки наблюдались со стороны села Белогородка.
Как передавало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко 30 августа сообщил, что в Шевченковском районе загорелось административное здание. Он также отметил, что спасатели ликвидируют возгорание в Дарницком районе. Мэр Киева добавил, что в Шевченковском районе обнаружено ещё одно возгорание на открытой местности.
27 августа сообщалось о серии взрывов на окраинах Киева и в Киевской области. По данным администрации Киева, над городом работала система противовоздушной обороны. Гражданам было рекомендовано пройти в укрытие.