Москва, 24 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Родителям школьников, особенно начальных классов, нужно предоставлять выходной в День знаний, чтобы они имели возможность поддержать ребёнка и помочь ему добраться до школы. А если работодатель не может предоставить такой выходной, то этот день стоит оплачивать в двойном размере, как компенсацию. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала уполномоченный по правам ребёнка в республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет», мать четверых детей Ирина Волынец.

Булатова Екатерина ИА REGNUM

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября в России выходным днём для родителей школьников. Соответствующим законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс России. По мнению Гусева, работников, воспитывающих детей школьного возраста, нужно освобождать от работы на День знаний с сохранением места работы и среднего заработка.

Ирина Волынец назвала это предложение ценным, ведь оно может способствовать созданию новых семейных традиций.

«Для каждой семьи, где есть школьник, это особая дата, торжественная. Родители стараются присутствовать на линейке, особенно если это начальная школа и уже тем более 1 класс. Родителям хочется максимально поддержать своего ребёнка и отвести его до школы, тем более что он пока может не ориентироваться в городе», — отметила Волынец.

Омбудсмен в Татарстане поделилась, что в республике школьные линейки стараются делать масштабными — объединяют мероприятие сразу для многих классов, поэтому родители как правило стараются отпрашиваться с работы, чтобы поприсутствовать на мероприятии. Она рассказала, что даже в непогоду, когда линейку проводят в здании школы, родителям не отказывают в посещении.

«Поэтому там, где сейчас не пускают родителей на линейку, нужно усилить меры безопасности, но создать условия и возможность присутствовать на мероприятии в такой торжественный и важный момент. В подавляющем большинстве школ России линейка проходит масштабно сразу для нескольких классов, поэтому не стоит относиться к ней формально, даже, например, в 5 классе», — уточнила Волынец.

Она выразила надежду, что инициативу поддержат на законодательном уровне, тем более, что сейчас очень остро стоит демографический вопрос, а это предложение косвенно влияет и способствует сохранению семей. Но также Волынец предложила дополнить законопроект.

«А если родители не могут присутствовать, потому что они или сами учителя, или врачи, или их никак не отпускает работодатель, то тогда за этот день нужно выплачивать зарплату в двойном размере. Чтобы была хотя бы денежная компенсация невозможности присутствовать на Дне знаний с ребёнком», — заключила уполномоченный по правам ребёнка.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что инициативу первым делом должны поддержать работодатели.

«Потому что здесь совершенно конкретная целевая аудитория с работающими родителями, у которых детишки — школьники, причём, как мне видится, именно младшего звена. Вообще думаю, что это больше даже праздник для родителей, чем для детей, потому что отвести в 1 класс — это одно из самых трогательных событий в жизни. Казалось, ещё вчера это был маленький комочек, лежащий на руках, а сегодня он уже идёт в школу», — подчеркнула Буцкая.

По её мнению, для поддержки этого законопроекта важно учесть мнение работодателей, пойти на встречу именно родителям детей младших школьников и утвердить полноценный выходной.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года среди жителей России провели опрос, поддерживают ли они идею о выходном дне 1 сентября. 35% опрошенных выступили за то, чтобы это сделали для всех, 32% сказали, что выходной должен быть только для родителей школьников. 25% респондентов были против, заявив, что в стране и так много праздников.

С аналогичным предложением о выходном дне 1 сентября ещё в августе 2020 года выступила фракция ЛДПР. Но тогда законопроект касался лишь родителей первоклассников. Авторы инициативы ссылались на мнение психологов, заявивших, что для ребёнка важно присутствие родителей на школьной линейке.