Москва, 29 августа, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предложили выделить по 26 тыс. рублей семьям с детьми на подготовку к школе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на комитет по просвещению нижней палаты российского парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Товары для школы

Первый заместитель председателя комитета Яна Лантратова указала на то, что из-за растущих цен на школьные принадлежности и одежду, семьям с детьми приходится всё тяжелее. Она констатировала, что многие родители вынуждены брать кредиты, чтобы собрать ребёнка в школу.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал инициативу и подчеркнул, что расходы на подготовку детей к новому учебному году являются серьёзным финансовым бременем для многих семей с детьми, особенно это касается жителей новых российских регионов. В тексте документа за его подписью сказано, что выплата для таких семей должна составлять 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа первоклассники из Луганска получили школьные наборы от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». До 1 сентября такие же наборы получат ещё 30 тыс. будущих школьников из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.

В комплект вошли рюкзак, дневник, полный канцелярский набор, набор для творчества, блокнот-планер, светоотражатель, значок и силиконовый браслет «Движения первых», а также мешок для сменной обуви. Инициаторами сбора выступили «Движение первых», Министерство просвещения РФ, Росмолодёжь, Народный фронт, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание» и партия «Единая Россия».

24 августа уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет», мать четверых детей Ирина Волынец оценила идею сделать День знаний выходным для родителей школьников. Омбудсмен назвала это предложение ценным, поскольку инициатива может способствовать созданию новых семейных традиций. По её мнению, для поддержки этого законопроекта важно учесть мнение работодателей, пойти на встречу именно родителям детей младших школьников и утвердить полноценный выходной.