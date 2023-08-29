Москва, 29 августа, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В новом учебном году 150 новых школ на 110 тысяч учеников откроются в России. Еще 1293 школы в 73 регионах страны распахнут свои двери после капремонта. Все работы по строительству новых общеобразовательных заведений и обновлению уже существующих проходят благодаря национальному проекту «Образование».

МКУ КГОЦ Новые школы в Казани — класс

«Правительство уделяет особое внимание строительству новых школ. Это одно из обязательных условий для дальнейшего развития страны. Дети должны не только получать все необходимые знания, но и заниматься в удобных, современных и оборудованных помещениях», — подчеркнул глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 7 августа.

В 2023–2024 годах новые учебные заведения появятся в Бурятии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Омской, Ярославской, и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. В общей сложности за два года будет создано почти пять тысяч новых учебных мест. Для ускорения строительства выделены дополнительные государственные средства.

Федеральная поддержка позволит до конца 2024 года ввести в эксплуатацию несколько крупных образовательных объектов. Так, в микрорайоне Восточный Йошкар-Олы появится школа на 1,1 тыс. мест. В Ставрополе на улице Чапаева будет закончено строительство школы на 825 мест. Кроме того, школа на 600 мест будет введена в строй в микрорайоне Молодёжный в Элисте.

Благодаря нацпроекту, в России возведено уже более 870 новых школ на более чем 513 тысяч мест.

К примеру, в школы Казани 1 сентября придут 174 тысячи детей. Это на 60 тысяч больше, чем десять лет назад. Для них в столице Татарстана в этом году построили сразу четыре новых заведения на 6 тысяч учащихся, что также является рекордом.

МКУ КГОЦ Новые школы в Казани

В гимназии №107 на ул. Нигматуллина ежедневно в две смены работают 132 человека, работы выполнены на 93%. В школу уже завезли мебель, которую расставляют по классам, а также необходимое оборудование для кабинетов физики и химии, слесарных, столярных и швейной мастерских. Сегодня новые школы сдают уже полностью оборудованными для проведения уроков.

Заявки на вакансии педагогов в этой школе уже подали специалисты из Самары, Уфы, Ижевска, Омска, Челябинска, Тюмени, Пензы, Оренбурга и даже Азербайджана. «Поскольку в гимназии будут работать более 100 учителей, получается, что конкурс три человека на место. Будем выбирать лучшие кадры», — подчеркнула директор гимназии Анастасия Акмаева.

Важно, чтобы увеличивалось количество новых современных школ и становилось все больше хороших высококвалифицированных педагогов. По указу Президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

Одним из нововведений в проекте стала комната безопасности, где маломобильные школьники смогут укрыться во время чрезвычайных ситуаций. Также в классах и коридорах сделаны прозрачные двери для удобства учащихся и безопасного времяпровождения в школе.

Также Татарстан может похвастаться мегашколой, построенной в Набережных Челнах. При входе в школьный холл учеников и учителей будут проверять с помощью Face ID. Это специальная камера, которая позволяет распознавать людей по лицу. Причем с помощью системы можно не только контролировать посещаемость, но и измерять температуру входящих людей. Если она повышена, то данные о заболевшем система передаст в медпункт.

«У нас реализовано несколько решений, которых в полноценном виде нет ни в одной школе России. Например, у нас кабинет с 3D-очками: 28 рабочих мест, чтобы полноценно весь класс мог сесть и работать», — рассказал директор центра образования №16 Рамиль Садриев.

В классах установлены интерактивно-меловые комплексы, которые состоят из трех досок: интерактивной, магнитно-маркерной и меловой. В центре образования — два бассейна для занятий ребят физкультурой. Самое современное оборудование стоит в пищеблоке, что позволит детям всегда получать горячую еду.

«В столовой у нас есть индукционные плиты, котлы, макароноварки, пельменеварки. На мой взгляд, это намного улучшает и облегчает работу всего персонала, соответственно, мы снимаем вопрос, что блюда бывают холодными», — пояснила заведующая производством школы Регина Зайнуллина.

Мегашкола рассчитана на 1501 ученика. Обучаться здесь будут ребята с 1-го по 7-й класс. А потом школа будет «расти» вместе с ними, когда ученики перейдут в старшие классы.

В деревне Погорелки городского округа Мытищи Московской области построили школу с планетарием, рассчитанную на 1100 учащихся.

«Здание учебного учреждения выполнено в стиле футуризма из трех- и четырехэтажных прямоугольных блоков с панорамным остеклением и окнами в виде иллюминаторов. Школа площадью более 16 тысячи кв. м. вмещает в себя актовый зал на 400 мест, два больших спортзала, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий», — пояснили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Среднюю образовательную школу №35 назвали в честь советского и российского космонавта Валерия Рюмина. Ранее 200 детей из ЖК «Императорские Мытищи» посещали школу №29, находящуюся в соседнем ЖК. Она находится на расстоянии около 1 км, «Мострансавто» помогало с транспортом. Но с сентября ребята будут учиться уже рядом с домом.

«Мы живем в этом ЖК с момента покупки квартиры — образовательных учреждений здесь не было, и нам приходилось ходить в частные детсады. У меня младшей дочке два года, а старшая пойдёт в третий класс. Школа очень большая, красиво оформлена, в ней будет даже планетарий и свои музеи. А самое главное — большое количество кружков, в том числе для взрослых. Мы с мужем уже выбрали — он собирается пойти в инструментальный кружок, а я хочу заниматься китайским языком. Будем туда ходить после работы», — рассказала местная жительница Анжелика Баглюк.

В новую школу также смогут ходить из соседних населенных пунктов Болтино, Погорелки, Беляниново, Подрезово, Терпигорьево.

В Волгограде для новой четырёхэтажной школы на ул. Кузнецкой, рассчитанной на 1000 мест, уже приобретают оборудование для творчества и презентаций. «В настоящее время идет доукомплектация школы необходимым оборудованием, мы приобретаем все, что требуется для организации учебного процесса, в том числе оргтехнику, интерактивные панели, оснащение для лингафонных классов и многое другое», — отметил директор школы Михаил Полянский.

В школе предусмотрены 40 классов, спортзалы, деловой центр, актовый зал, библиотека, лингафонные кабинеты, мастерские и лаборатории, и другое. Кроме того, в школьном дворе есть спортивный городок, стадион, беговые дорожки.

«Мы живем напротив и давно ждали, когда школа откроется. Хотим перевести сюда внука, в этом году он заканчивает 4-й класс. Школа очень красивая, и территория вокруг прекрасно облагорожена. Мы все время ей любуемся», — призналась Людмила Почепцова.

«Школа очень большая и перспективная, мы очень надеемся, что у нас все здесь получится, что учителя нас хорошо встретят. Мы много читали об этой школе и остались в восторге. И нам это также важно, потому что эту школу строил наш дедушка», — рассказала Наталья Шереметьева.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Образование» призван обеспечить равный доступ детей к качественному общему образованию, отвечающему современным требованиям вне зависимости от места проживания и социального статуса ребенка. Для достижения этой цели и создаются новые места в школах, строятся новые корпуса школ или даже целые школы на территории всей страны.

В российских регионах уже открыто более 800 новых школ, а до конца 2024 года их будет построено 1,3 тысячи.