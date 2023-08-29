В России 1 сентября откроются 150 новых школ для 110 тыс. учеников
Москва, 29 августа, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В новом учебном году 150 новых школ на 110 тысяч учеников откроются в России. Еще 1293 школы в 73 регионах страны распахнут свои двери после капремонта. Все работы по строительству новых общеобразовательных заведений и обновлению уже существующих проходят благодаря национальному проекту «Образование».
«Правительство уделяет особое внимание строительству новых школ. Это одно из обязательных условий для дальнейшего развития страны. Дети должны не только получать все необходимые знания, но и заниматься в удобных, современных и оборудованных помещениях», — подчеркнул глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 7 августа.
В 2023–2024 годах новые учебные заведения появятся в Бурятии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Омской, Ярославской, и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. В общей сложности за два года будет создано почти пять тысяч новых учебных мест. Для ускорения строительства выделены дополнительные государственные средства.
Федеральная поддержка позволит до конца 2024 года ввести в эксплуатацию несколько крупных образовательных объектов. Так, в микрорайоне Восточный Йошкар-Олы появится школа на 1,1 тыс. мест. В Ставрополе на улице Чапаева будет закончено строительство школы на 825 мест. Кроме того, школа на 600 мест будет введена в строй в микрорайоне Молодёжный в Элисте.
Благодаря нацпроекту, в России возведено уже более 870 новых школ на более чем 513 тысяч мест.
К примеру, в школы Казани 1 сентября придут 174 тысячи детей. Это на 60 тысяч больше, чем десять лет назад. Для них в столице Татарстана в этом году построили сразу четыре новых заведения на 6 тысяч учащихся, что также является рекордом.
В гимназии №107 на ул. Нигматуллина ежедневно в две смены работают 132 человека, работы выполнены на 93%. В школу уже завезли мебель, которую расставляют по классам, а также необходимое оборудование для кабинетов физики и химии, слесарных, столярных и швейной мастерских. Сегодня новые школы сдают уже полностью оборудованными для проведения уроков.
Заявки на вакансии педагогов в этой школе уже подали специалисты из Самары, Уфы, Ижевска, Омска, Челябинска, Тюмени, Пензы, Оренбурга и даже Азербайджана. «Поскольку в гимназии будут работать более 100 учителей, получается, что конкурс три человека на место. Будем выбирать лучшие кадры», — подчеркнула директор гимназии Анастасия Акмаева.
Важно, чтобы увеличивалось количество новых современных школ и становилось все больше хороших высококвалифицированных педагогов. По указу Президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.
Одним из нововведений в проекте стала комната безопасности, где маломобильные школьники смогут укрыться во время чрезвычайных ситуаций. Также в классах и коридорах сделаны прозрачные двери для удобства учащихся и безопасного времяпровождения в школе.
Также Татарстан может похвастаться мегашколой, построенной в Набережных Челнах. При входе в школьный холл учеников и учителей будут проверять с помощью Face ID. Это специальная камера, которая позволяет распознавать людей по лицу. Причем с помощью системы можно не только контролировать посещаемость, но и измерять температуру входящих людей. Если она повышена, то данные о заболевшем система передаст в медпункт.
«У нас реализовано несколько решений, которых в полноценном виде нет ни в одной школе России. Например, у нас кабинет с 3D-очками: 28 рабочих мест, чтобы полноценно весь класс мог сесть и работать», — рассказал директор центра образования №16 Рамиль Садриев.
В классах установлены интерактивно-меловые комплексы, которые состоят из трех досок: интерактивной, магнитно-маркерной и меловой. В центре образования — два бассейна для занятий ребят физкультурой. Самое современное оборудование стоит в пищеблоке, что позволит детям всегда получать горячую еду.
«В столовой у нас есть индукционные плиты, котлы, макароноварки, пельменеварки. На мой взгляд, это намного улучшает и облегчает работу всего персонала, соответственно, мы снимаем вопрос, что блюда бывают холодными», — пояснила заведующая производством школы Регина Зайнуллина.
Мегашкола рассчитана на 1501 ученика. Обучаться здесь будут ребята с 1-го по 7-й класс. А потом школа будет «расти» вместе с ними, когда ученики перейдут в старшие классы.
В деревне Погорелки городского округа Мытищи Московской области построили школу с планетарием, рассчитанную на 1100 учащихся.
«Здание учебного учреждения выполнено в стиле футуризма из трех- и четырехэтажных прямоугольных блоков с панорамным остеклением и окнами в виде иллюминаторов. Школа площадью более 16 тысячи кв. м. вмещает в себя актовый зал на 400 мест, два больших спортзала, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий», — пояснили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Среднюю образовательную школу №35 назвали в честь советского и российского космонавта Валерия Рюмина. Ранее 200 детей из ЖК «Императорские Мытищи» посещали школу №29, находящуюся в соседнем ЖК. Она находится на расстоянии около 1 км, «Мострансавто» помогало с транспортом. Но с сентября ребята будут учиться уже рядом с домом.
«Мы живем в этом ЖК с момента покупки квартиры — образовательных учреждений здесь не было, и нам приходилось ходить в частные детсады. У меня младшей дочке два года, а старшая пойдёт в третий класс. Школа очень большая, красиво оформлена, в ней будет даже планетарий и свои музеи. А самое главное — большое количество кружков, в том числе для взрослых. Мы с мужем уже выбрали — он собирается пойти в инструментальный кружок, а я хочу заниматься китайским языком. Будем туда ходить после работы», — рассказала местная жительница Анжелика Баглюк.
В новую школу также смогут ходить из соседних населенных пунктов Болтино, Погорелки, Беляниново, Подрезово, Терпигорьево.
В Волгограде для новой четырёхэтажной школы на ул. Кузнецкой, рассчитанной на 1000 мест, уже приобретают оборудование для творчества и презентаций. «В настоящее время идет доукомплектация школы необходимым оборудованием, мы приобретаем все, что требуется для организации учебного процесса, в том числе оргтехнику, интерактивные панели, оснащение для лингафонных классов и многое другое», — отметил директор школы Михаил Полянский.
В школе предусмотрены 40 классов, спортзалы, деловой центр, актовый зал, библиотека, лингафонные кабинеты, мастерские и лаборатории, и другое. Кроме того, в школьном дворе есть спортивный городок, стадион, беговые дорожки.
«Мы живем напротив и давно ждали, когда школа откроется. Хотим перевести сюда внука, в этом году он заканчивает 4-й класс. Школа очень красивая, и территория вокруг прекрасно облагорожена. Мы все время ей любуемся», — призналась Людмила Почепцова.
«Школа очень большая и перспективная, мы очень надеемся, что у нас все здесь получится, что учителя нас хорошо встретят. Мы много читали об этой школе и остались в восторге. И нам это также важно, потому что эту школу строил наш дедушка», — рассказала Наталья Шереметьева.
Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Образование» призван обеспечить равный доступ детей к качественному общему образованию, отвечающему современным требованиям вне зависимости от места проживания и социального статуса ребенка. Для достижения этой цели и создаются новые места в школах, строятся новые корпуса школ или даже целые школы на территории всей страны.
В российских регионах уже открыто более 800 новых школ, а до конца 2024 года их будет построено 1,3 тысячи.