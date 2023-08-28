Берлин, 28 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон поразились тому, что президент России Владимир Путин не продемонстрировал ожидаемой Западом реакции на санкции. Газета Bild 28 августа опубликовала реакцию политиков на телефонный разговор с российским лидером, состоявшийся 4 марта 2022 года.

Global Look Press Олаф Шольц и Эммануэль Макрон.

«Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: Путин совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул их», — сказал, в частности, Шольц в беседе с Макроном.

Глава Франции, в свою очередь, ответил, что так же не получал жалоб от президента России.

По словам канцлера ФРГ, Путина интересовало лишь достижение компромисса по украинскому вопросу, в частности, демилитаризация и денацификация страны.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто накануне заявил, что политики Европейского союза не признают провала политики санкций, так как после этого было бы логичным уволить тех, кто способствовал введению.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 25 августа признала, что она разочарована отсутствием эффекта от антироссийских санкций. По её словам, экономика России продолжает расти, несмотря на ограничения.

29 июня президент России Владимир Путин уже отмечал, что санкции не смогли обрушить российскую экономику. Он также указал на то, что отечественные компании стали активно занимать ниши, которые освободились после ухода из России западных фирм.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 июня отметил, что Россия не осталась в изоляции из-за санкций. Он добавил, что закрытие одних экономических направлений способствует открытию других, которые становятся более рентабельными.