Берлин, 24 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок разочарована в отсутствии эффекта санкций, введённых против России. Об этом она заявила журналисту немецкjuj телеканалf NTV Штефану Ламби.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что российская экономика продолжает расти, несмотря на действующие ограничения.

«На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так», — сказала глава МИД.

Бербок также заявила, что конфликт на Украине не получится завершить, применяя только меры, которые приняты у «цивилизованных правительств».

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня президент России Владимир Путин уже отмечал, что санкции не смогли обрушить российскую экономику. Он также указал на то, что отечественные компании стали активно занимать ниши, которые освободились после ухода из России западных фирм.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 июня отметил, что Россия не осталась в изоляции из-за санкций. Он добавил, что закрытие одних экономических направлений способствует открытию других, которые становятся более рентабельными.