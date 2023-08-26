Будапешт, 26 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Политики Европейского союза не признают провала политики санкций, так как после этого было бы логичным уволить тех, кто способствовал введению. Об этом 26 августа заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на конференции Tranzit, которую транслировал телеканал М1.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Надо честно сказать, что санкционная политика провалилась. И её сторонники этого пока не признают только потому, что если санкционная политика провалилась, то встаёт вопрос: а что с политиками, которые её продвигали?» — сказал он.

Сийярто уточнил, что в этом случае логичным развитием ситуации должна быть отставка поддерживавших введение санкций политиков, так как они должны нести ответственность за причинённый санкциями ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа немецкая газета Berliner Zeitung написала, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Автор материала уточнил, что эпоха, когда Европа могла «отдавать приказы всему миру», прошла.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 25 августа заявила, что она разочарована отсутствием эффекта от антироссийских санкций. По её словам, экономика России продолжает расти, несмотря на ограничения.