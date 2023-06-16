Москва, 16 июня, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Никакого вакуума в российской экономике из-за санкций нет, заявил 16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Безусловно, не в изоляции. Здесь никаких лакун, никакого вакуума быть не может в экономических делах», — сказал Песков.

Он добавил, что одни направления автоматически замещаются другими. Причём становятся более рентабельными, более выгодными.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в апреле 2022 года Песков заявлял, что Россия находится под беспрецедентной санкционной нагрузкой. При этом он подчеркнул, что в современном мире не может быть создан полный изоляционный вакуум для России.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил 15 июня, что выпускаемую на бывшей фабрике IKEA мебель будут поставлять также на экспорт. Он отметил, что фабрики возобновят работу и будет производиться очень хорошая, качественная мебель для взыскательного российского потребителя.

По данным исследования, проведённого лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП) в феврале, две трети российских компаний (67%) заменили оборудование из недружественных стран китайскими аналогами, ещё 12% нашли поставщиков в других дружественных странах, от Турции до Северной Кореи.