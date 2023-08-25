Москва, 25 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на так называемом украинском саммите «Крымская платформа» мнение турецкого политика Унвера Селя — главы Федерации культурных обществ крымских татар Турции — о необходимости Киеву забыть о полуострове призвано сбалансировать позицию Анкары, чтобы продолжать диалог и с Россией, и с Украиной. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал советник председателя Общественной палаты Крыма, политический консультант Денис Батурин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ Украины. По словам Селя, киевские власти продолжают своей политикой демонстрировать неуважение к выбору крымчан, сделанному на референдуме более девяти лет назад.

Политический консультант Батурин подчеркнул, что мнение турецкого политика нужно рассматривать вкупе с недавними событиями, а именно с резонансным выступлением Эрдогана 23 августа на саммите «Крымская платформа», проводимом в Киеве. Тогда турецкий лидер объявил, что не признаёт воссоединения Крыма с Россией.

«Поскольку была заявлена явная проукраинская позиция, то заявление другого турецкого политика призвано несколько её сбалансировать, тем более что политика Турции — это система самых невероятных балансов. Рассматривать заявление Селя стоит как скоординированное турецкими властями, чтобы сохранить, с одной стороны, позицию по Украине, а с другой стороны — по отношению к России», — поделился мнением Батурин.

Он также обратил внимание на то, что Эрдоган на саммите делал упор на возобновление зерновой сделки, а, значит, вновь продвигал в первую очередь свои интересы. Само по себе желание украинских властей вернуть контроль над Крымом Батурин объяснил политическими и информационными целями.

«Украинскому национализму нужна какая-то цель, для них — это Крым, та цель, которую нужно достигать любыми способами. И тот саммит «Крымская платформа», и эти атаки беспилотниками — их методы достижения цели. И когда они атакуют объекты Крыма, мост, то думают, что приблизились на миллиметр к его освобождению, ведь он же присутствует в информационной повестке. Такая виртуальная информационная перемога», — пояснил политический консультант.

Батурин напомнил, что Крым также — это чувствительная информационно-политическая точка для Запада. И когда Крым в 2014 году вернулся в состав России, показавшей недопустимость курса, навязываемого Украине, то это, по словам эксперта, стало серьёзным ударом по НАТО, которое рассматривало полуостров как место для своей базы, что очень сильно бы изменило расстановку сил в Черноморском регионе.

В свою очередь политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что президент Украины, постоянно подчеркивающий важность захвата полуострова, демонстрирует не принципиальность позиции, а транслирует западные установки.

«Это прямая установка и программа под названием «Зеленский». Мы же понимаем, что он не самостоятельная фигура. Проект «Зеленский» был запущен тогда, когда Крым вернулся в родную гавань. Вообще вся эта история, которая сейчас происходит, про то, чтобы забрать снова Крым у России. Президент Украины так запрограммирован, что же он может ещё говорить», — поделился Мартынов.

Политолог допустил, что только после устранения этой «вирусной программы» можно предположить, что конфликт завершится.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинская Рада приняла постановление об исключении любых территориальных уступок для разрешения конфликта. В документе утверждается, что выход Киева на границы 1991 года, включая захват Крыма, является ключевым условием завершения конфликта.

Зеленский 23 августа отверг возможность обмена территорий страны на её вступление в НАТО. Он назвал такой вариант нечестным диалогом и провокацией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 августа провёл заседание Совета безопасности, на котором призвал Россию и Украину к переговорам. На заседании отметили, что эскалация напряжённости в Чёрном море никому не будет интересна, поэтому стороны должны быть призваны сесть за стол переговоров. На Совбезе также призвали как можно скорее прекратить боевые действия и восстановить поставки в рамках зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что выработка новой альтернативной стратегии предстоит странам Запада по Украине, поскольку Киев не сможет добиться успеха в противостоянии с Россией. Константинов добавил, что территория Украины долгое время была плацдармом для провокаций и атак на Крым, поэтому он видит исход спецоперации в лишении такого потенциала любого государственного образования, которое образуется в итоге на украинской территории. Также глава парламента Крыма Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского абсолютно не способным ни к каким договорам, и отметил, что его политические дни сочтены.