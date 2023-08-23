Симферополь, 23 августа, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Выработка новой альтернативной стратегии предстоит странам Запада по Украине, поскольку Киев не сможет добиться успеха в противостоянии с Россией. Такое заявление сделал 23 августа глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Звезда».

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Понимание того, что Россию не сломить, что ничего у них не получится, я абсолютно убежден, у коллективного Запада сформировалось. Еще не выработана новая стратегия по Украине альтернативная, но это впереди», — указал Константинов, отметив, что западные союзники сильно «охладели» к украинским властям.

Константин добавил, что территория Украины долгое время была плацдармом для провокаций и атак на Крым, поэтому он видит исход спецоперации в лишении такого потенциала любого государственного образования, которое образуется в итоге на украинской территории. По мнению Константинова, таких образований может быть несколько, по югославскому сценарию, так как в разобщённом виде Украина не будет представлять опасность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава парламента Крыма Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского абсолютно не способным ни к каким договорам. Константинов считает, что политические дни украинского лидера сочтены, хотя он этого и не осознает в силу своей неадекватности.

Также Константинов предложил потенциальное название для будущего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. По мнению политика, одним из названий может стать «Мир без Зеленского».