Анкара, 25 августа, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит забыть о полуострове Крым и о восстановлении ранее существовавших украинских границ. Об этом 25 августа заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

«Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сель подчеркнул, что жители полуострова весной 2014 года однозначно и ясно выразили своё мнение о воссоединении с Россией, из-за чего Киев не может снова сделать Крым своей территорией.

Киев продолжением своей политики в отношении полуострова продолжают показывать неуважение к выбору жителей Крыма, добавил турецкий политик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинская Рада приняла постановление об исключении любых территориальных уступок для разрешения конфликта. В документе утверждается, что выход Киева на границы 1991 года, включая захват Крыма, является ключевым условием завершения конфликта.

Зеленский 23 августа отверг возможность обмена территорий страны на её вступление в НАТО. Он назвал такой вариант нечестным диалогом и провокацией.

До этого глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что на вступление Украины в НАТО может повлиять согласие киевских властей уступить России часть территорий, которые Киев считает своими. Представитель альянса назвал такой вариант развития событий возможностью разрешить кризис на Украине.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута легитимная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% высказалось за вхождение Крыма в состав России.