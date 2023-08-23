Киев, 23 августа, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность обмена территорий страны на её вступление в НАТО. Об этом он заявил 23 августа на брифинге по результатам Крымской платформы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Менять НАТО на наши земли — это нечестный диалог и провокация», — сказал украинский президент.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что на вступление Украины в НАТО может повлиять согласие Киева уступить Москве часть территорий, который тот считает своими. По словам чиновника, это могло бы стать возможным выходом из украинского кризиса, при этом Киев сам должен решать, когда и на каких условиях вести переговоры.

В Киеве на заявление Йенссена отреагировали жёстко — секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов назвал его неприемлемым, а советник офиса президента Михаил Подоляк — нелепым. В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для вступления в НАТО Украине придётся отказаться даже от Киева, поскольку все её территории спорные.

При этом украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. О нежелании переговоров глава Украины заявлял и ранее в своих выступлениях. Называя приемлемый для себя способ завершения конфликта, он выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Зеленский подчеркнул, что эти границы включали не только юго-восток Украины, но и Крым. Возврат к границам 24 февраля 2022 года украинского президента не устроил.

В свою очередь, Путин неоднократно подчёркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Но, как указывал президент, для этого Запад должен прекратить поставки Киеву вооружений. Позднее в МИД России заявили, что готовы ответить на серьёзные предложения по украинскому кризису и открыты к дипломатическому решению.

«Международная Крымская платформа» — украинская дипломатическая инициатива по возвращению темы Крыма в международную повестку. По задумке украинской стороны, это может поспособствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом. Путин неоднократно подчёркивал ранее, что принадлежность Крыма является решённым вопросом, по которому жители полуострова законно выразили своё мнение.