Глава парламента Крыма Константинов: политические дни Зеленского сочтены
Симферополь, 22 августа, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно не способен ни к каким договорам, и его политические дни сочтены. Такое мнение 22 августа высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознаёт в силу своей неадекватности», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Константинов отметил, что, как он считает, перед проведением мирных переговоров на Украине стоит ожидать смены нынешних властей и «утилизации Западом её нынешних функционеров».
Глава парламента Крыма уточнил, что у западных стран имеется достаточное количество средств для такого варианта развития событий, и назвал временщиками нынешние украинские власти.
Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинский лидер заявил в ходе визита в Нидерланды, что Киев «готов отдать Белгород» ради принятия Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее отметила, что слова Зеленского о готовности «отдать Белгород» для членства Украины в НАТО, очевидно, объясняются передозировкой.
После этого сенатор от Крыма Сергей Цеков указал, что Киев проиграл конфликт с Россией и что Зеленский заявлениями про Белгород пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Он подчеркнул, что украинский лидер во время своих поездок на Запад продолжает выпрашивать у лидеров этих стран деньги и оружие.