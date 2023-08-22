Симферополь, 22 августа, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно не способен ни к каким договорам, и его политические дни сочтены. Такое мнение 22 августа высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознаёт в силу своей неадекватности», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Константинов отметил, что, как он считает, перед проведением мирных переговоров на Украине стоит ожидать смены нынешних властей и «утилизации Западом её нынешних функционеров».

Глава парламента Крыма уточнил, что у западных стран имеется достаточное количество средств для такого варианта развития событий, и назвал временщиками нынешние украинские власти.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинский лидер заявил в ходе визита в Нидерланды, что Киев «готов отдать Белгород» ради принятия Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее отметила, что слова Зеленского о готовности «отдать Белгород» для членства Украины в НАТО, очевидно, объясняются передозировкой.

После этого сенатор от Крыма Сергей Цеков указал, что Киев проиграл конфликт с Россией и что Зеленский заявлениями про Белгород пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Он подчеркнул, что украинский лидер во время своих поездок на Запад продолжает выпрашивать у лидеров этих стран деньги и оружие.