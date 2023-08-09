Анкара, 9 августа, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 августа провёл заседание Совета безопасности, на котором призвал Россию и Украину к переговорам. Итоги заседания опубликовала пресс-служба Совбеза.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Эрдоган

Оно длилось около трёх часов. Одной из тем обсуждений стал украинский конфликт и его возможные последствия для Турции.

«Было заявлено, что эскалация напряжённости в Чёрном море никому не будет интересна. Все стороны были призваны сесть за стол переговоров», — говорится в сообщении.

На Совбезе также призвали как можно скорее прекратить боевые действия и восстановить поставки в рамках зерновой сделки.

Накануне Эрдоган заявил, что переговоры по зерновой сделке зашли в тупик из-за того, что страны Запада не выполняют обещания. Он отметил, что для России важно обеспечить зерном страны Африки, и выразил надежду, что вскоре получится разрешить все проблемы по данному вопросу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 августа призвал Россию вернуться к зерновой сделке, заявив, что теперь получилось решить все вопросы по выполнению условий Москвы. По его словам, российское зерно, его перевозку и страхование вывели из-под санкций. Госсекретарь добавил, что направил письма банкам, что США поддерживают экспорт российского зерна.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ИА Регнум заявил, что обещания Блинкена могут быть обманом. Он отметил, что письма с обещаниями выполнить российскую часть зерновой сделки не являются гарантией.

Зерновая сделка с участием России, Украины, Турции и ООН об экспорте зерна с Украины через черноморские порты действовала с 22 июля 2022 года по 18 июля 2023 года. Москва вышла из соглашения из-за несоблюдения российской части. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, как только выполнят все её условия в рамках договорённостей.