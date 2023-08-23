Йоханнесбург, ЮАР, 23 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Бразилия готова присоединиться к участию в урегулировании ситуации на Украине, заявил 23 августа бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на пленарной сессии саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сказал, что Бразилия не считает возможным стоять в стороне, когда на Украине разворачивается конфликт, который да Силва оценил как главный конфликт современности. Последствия этого конфликта сказываются на всех странах.

«Бразилия готова присоединиться к усилиям для того, чтобы эффективно способствовать достижению немедленного прекращения огня, а также справедливого и продолжительного перемирия», — сказал да Силва.

Он указал на ограниченность возможностей СБ ООН, которую выявил украинский кризис. Да Силва положительно оценил тенденцию по увеличению количества стран, в том числе из числа стран БРИКС, которые готовы работать напрямую с Москвой и Киевом в рамках мирного урегулирования.

Китай в конце февраля представил план мирного урегулирования ситуации на Украине из 12 пунктов, а 17 июля представитель страны в Совбезе ООН заявил, что украинский кризис военными путём не решить.

США отрицательно оценили эту инициативу. В ЕС также на предложение Пекина отреагировали отрицательно, назвав безальтернативным вариантом так называемую «формулу мира» Зеленского.

В июне президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов. Этот план ЮАР составила вместе с Египтом, Республикой Конго, Сенегалом, Замбией и Угандой.

ЕС эту инициативу также не поддержал, как и США.

23 августа на саммите БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что тяжёлый кризис на Украине — это следствие попытки ряда стран сохранить свою гегемонию в мире. Страны БРИКС против такой гегемонии, они выступают за многополярный мир, сформированный с уважением к Уставу ООН.