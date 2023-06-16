Брюссель, 16 июня, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано заявил 16 июня, что ЕС может не поддержать африканскую мирную инициативу, если она предполагает заморозку конфликта. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.

Стрингер/РИА Новости

«Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру. Если речь идёт о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Такова наша позиция», — сказал он.

Ранее ИА Регнум сообщало, Африка как крупнейший континент считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по украинскому вопросу. Группа африканских лидеров выступила с собственной инициативой о прекращении конфликта на Украине. Шесть стран-участниц выразили мнение, что переговоры по урегулированию могут пройти без отвода войск на первоначальные территории. Как заявил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, в первую очередь должны прекратиться боевые действия, во вторую — необходимо определить «рамки для прочного мира».

Тему в телефонном разговоре обсудили главы России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что разговор был конструктивным и продолжительным. Представитель Кремля подтвердил, что лидеры африканских стран направятся для обсуждения ситуации в Москву и Киев.

Песков также подчеркнул динамичное развитие отношений России со странами Африки. Представитель Кремля уточнил, что, по его мнению, подобная внешнеполитическая траектория России будет продолжаться и набирать темп.

В свою очередь, как заявил в беседе с ИА Регнум политический обозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский, поспособствовать решению конфликта на условиях одной из сторон у африканцев может не получиться. Эксперт отметил, что инициатив может быть много, но цели Москвы и Киева остаются неизменными.