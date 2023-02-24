Пекин, 24 февраля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Китае обнародован план по мирному решению украинского конфликта. Документ, включающий 12 пунктов, опубликовал 24 февраля МИД КНР. План адресован всему мировому сообществу. Среди его основных тезисов — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Как отмечается в документе, никакое государство не имеет права обеспечивать свою безопасность за счет другой страны, тем более за счет расширения военных блоков. Что касается непосредственно украинского конфликта, то Китай призвал страны Запада как можно скорее отказаться от поставок оружия Киеву.

Стороны «должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», «вместо того чтобы подливать масло в огонь и накачивать противостояние», заявили в Китае.

Отдельным пунктом Запад призывается к отказу от санкционного давления на Россию. Оно не только является контрпродуктивным, но и создает новые проблемы, считают в Пекине.

Необходимо запустить мирные переговоры, только диалог поможет выйти из украинского кризиса, подчеркнули в Китае. Международное сообщество должно проложить путь к запуску политического урегулирования, создать условия для возобновления переговоров и предложить соответствующие площадки. В качестве одного из таких посредников Китай предложил себя.

Как ранее сообщалось, о подготовке Китаем документа по политическому урегулированию украинского конфликта рассказал член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Предполагалось обнародовать этот план в феврале 2023 года.