Вашингтон, 18 июля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Военные средства не могут повлиять на разрешение конфликта на Украине, который затягивается и становится непредсказуемым, заявил 17 июля на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

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«Международное сообщество должно увеличить усилия для содействия переговорам о мире и работать сообща над тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля», — добавил он.

По словам китайского дипломата, продолжение конфликта на Украине принесёт больше страданий мирным гражданам и приведёт к непредсказуемым ситуациям.

Развивающиеся страны из Азии, Африки и Латинской Америки выдвинули мирные предложения в поддержку возобновления переговоров, добавил Шуан.

Пекин надеется на урегулирование ситуации путём диалога и консультаций вокруг проблемы с зерновой сделкой, заключил зампостпреда КНР при ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что власти Китая надеются на продление зерновой сделки. Пекин готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами сделки для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности, добавила она.

Ранее Мао Нин указала, что китайская сторона готова к объединению с международным сообществом для того, чтобы конструктивно содействовать снижению напряжённости на Украине.