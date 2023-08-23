Йоханнесбург, ЮАР, 23 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Стремление ряда стран Запада удержать гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине, заявил президент России Владимир Путин 23 августа, выступая по видеосвязи на пленарной сессии саммита БРИКС.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин

Он подчеркнул, что все страны БРИКС выступают за многополярный мир, сформированный с уважением Устава ООН.

«Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине», — сказал Путин.

Президент напомнил, что сначала Запад спровоцировал на Украине антиконституционный переворот, а потом против тех, кто не согласился с переворотом, развернули войну, длившуюся восемь лет.

Путин отметил, что Москва против любой гегемонии, основанной на политике продолжающегося неоколониализма. Глава государства подчеркнул, что действия России на Украине направлены только на прекращение военного конфликта, который Запад развязал против жителей Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия всячески старалась предотвратить конфликт в Донбассе и стремилась к мирному урегулированию после переворота в Киеве в 2014 году. После сложных переговоров заключили Минские соглашения, при выполнении которых удалось бы избежать конфликта.

Как оказалось, Запад и Киев не собирались выполнять соглашения, а в это время на Украину стали въезжать натовские советники, отметил Песков. После этого стало понятно, что конфликт неизбежен.