Вашингтон, 25 февраля, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Китай предложил план урегулирования конфликта на Украине, который представляет выгоду только для России, заявил президент США Джо Байден, в интервью ABC, показанном 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По утверждениям американского лидера, он не видит в предложенном Пекином документе ничего больше российских интересов. Байден также заявил, что считает «нерациональной» возможность того, что Китай будет вести за Украину переговоры по поводу завершения конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайский план по урегулированию украинского кризиса он оценивает всего лишь как «мысли» Пекина. Зеленский отметил, что не считает указанный документ «ни мирным планом, ни резолюцией, ни декларацией».