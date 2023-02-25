Байден оценил план Китая по урегулированию на Украине
Байден назвал план Китая по урегулированию конфликта на Украине выгодным лишь России
Вашингтон, 25 февраля, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Китай предложил план урегулирования конфликта на Украине, который представляет выгоду только для России, заявил президент США Джо Байден, в интервью ABC, показанном 24 февраля.
По утверждениям американского лидера, он не видит в предложенном Пекином документе ничего больше российских интересов. Байден также заявил, что считает «нерациональной» возможность того, что Китай будет вести за Украину переговоры по поводу завершения конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайский план по урегулированию украинского кризиса он оценивает всего лишь как «мысли» Пекина. Зеленский отметил, что не считает указанный документ «ни мирным планом, ни резолюцией, ни декларацией».