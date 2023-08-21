Москва, 21 августа, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Если Центральный банк понизит ключевую ставку, то американская валюта снова подорожает до 100 рублей за доллар, считает доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Об этом она заявил 21 августа корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее на Мосбирже доллар подрос до 94 рублей, а евро снизился до 101,63 рубля.

По словам Коваленко, сейчас наблюдается небольшая стабилизация курсов валют — есть некоторые колебания, но они незначительны и варьируются примерно в диапазоне двух рублей.

Эта стабилизация курса началась после повышения ключевой ставки, однако свою роль сыграло и падение спроса на валюту, что также благоприятно повлияло на курс рубля в целом. Но, как полагает Коваленко, говорить о долгосрочной стабилизации курса сейчас нельзя. Во-первых, 15 сентября 2023 года состоится очередное заседание Центрального Банка, на котором примут решение о дальнейшей величине ключевой ставки. Во-вторых, некоторые аналитики прогнозируют повышение спроса на валюту во второй половине сентября 2023 года.

«Необходимо продолжать ударными темпами наращивать импортозамещение, вот тогда действительно может наступить долгосрочная стабилизация курса, так как произойдёт хотя бы частичный отказ от доллара. Другим вариантом может стать валюта стран БРИКС, которую планируют ввести в оборот. Кроме этого, конечно же, на курс будет влиять ключевая ставка, которую в настоящее время нежелательно снижать, в противном случае мы сможем опять увидеть показатели около 100 рублей за 1 доллар», — сказала Коваленко.

По её словам, в начале осени доллар может быть в районе 90-92 рублей, а евро — в диапазоне 100-102 рублей.

Также есть точка зрения, что наблюдаемая стабилизация курсов временная, а значит не исключены их дальнейшие колебания. Так полагает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

По его мнению, колебания могут начаться снова, если государство ослабит контроль за продажей валютной выручки.

«Сейчас целесообразно контролировать продажу валюты экспортёров и её отток за рубеж. Финансовые власти могут повлиять на эти факторы, однако общий объём валютной выручки зависит от рыночных факторов и санкционной политики иностранных государств. Если выручка экспортёров будет падать и дальше, то ситуация станет неуправляемой и потребует гораздо более жёстких мер. В начале осени, скорее всего, россияне увидят курс порядка 90-92 рублей за доллар с дальнейшей тенденцией к укреплению», — сказал он.

Однако многое будет зависеть от того, насколько слаженную работу продемонстрируют финансовые власти и экспортёры. Об этом призвал не забывать профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук ВШЭ Евгений Коган.

«Да, действительно, курс доллара сегодня во многом стабилизировался. Означает ли это, что такой тренд будет продолжаться и дальше? Многое зависит от филигранной работы правительства с экспортёрами. И не без участия Банка России. Здесь важна согласованность действий. Многое будет зависеть от того, насколько успешными они будут. Не будет согласованности — курс будет прыгать», — сказал профессор.

Как полагает Коган, если финансовым властям и экспортёрам удастся добиться слаженной работы, то курс рубля будет колебаться в районе сегодняшних уровней — 92-94 рубля за доллар.

«Главное, чтобы население подключилось и начало продавать валюты. Тогда курс может быть и покрепче», — подчеркнул он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце минувшей недели евро в ходе торгов на Московской бирже дешевел ниже 102 рублей, а доллар опускался до 93,92 рубля.

В Центральном банке наблюдавшееся до этого ослабление рубля объяснили дисбалансом между импортом и экспортом товаров и услуг.

По мнению экономиста Константина Ордова, если Банк России захочет решит вмешаться в ситуацию, то рубль может оперативно возвратиться в диапазон 85–90 рублей за доллар.

Между тем, согласно опросам, 68% жителей России хранят сбережения в рублях. Только 6% предпочитают доллар, а 4% — евро и другие иностранные валюты.