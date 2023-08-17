Москва, 17 августа, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опускался ниже 102 рублей впервые с 2 августа, свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, в ходе торгов евро снижался на 1,19%, до 101,98 рубля.

В то же время американский доллар терял 0,79%, опускаясь до 93,92 рубля, юань находился на отметке 12,78 рубля (-0,91%).

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора 15 августа. Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, комментируя в беседе с ИА Регнум повышение ставки до 12%, указала, что в условиях роста курса доллара и евро у Банка России не осталось другого варианта.