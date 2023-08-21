Москва, 21 августа, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В России более четверти граждан (27%) не имеют сбережений. При этом те, у кого есть свободные деньги, предпочитают хранить их в рублях. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Олег Елков/ТАСС

«В июле 2023 года 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях, ещё 6% отдают предпочтение доллару, по 4% — евро и другим иностранным валютам», ― сообщается на сайте социологического центра.

Только 1% респондентов затруднился ответить на вопрос социологов, в какой валюте хранят сбережения.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ провёл 29 июля 2023 года. В нём приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в мае доля текущих рублёвых счетов россиян приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года, тогда как объём валютных вкладов обновил 15-летние минимумы. В ЦБ отметили, что, несмотря на продолжающийся переток сбережений населения с краткосрочных на средне− и долгосрочные депозиты, основной рост приходился на самые ликвидные рублёвые текущие счета.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина порекомендовала россиянам хранить сбережения в рублях. Она пояснила, что рублёвые сбережения — это сохранение покупательной способности рубля.

Доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов считает, что в настоящее время рубль в России превратился в безальтернативное средство для хранения сбережений, так как все остальные способы выглядят очень ненадёжными.