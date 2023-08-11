Москва, 11 августа, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Решающим фактором в наблюдающемся в данный момент ослаблении рубля продолжает быть дисбаланс между импортом и экспортом товаров и услуг. Об этом 11 августа заявил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам зампреда ЦБ, решения о временной приостановке покупок валюты не оказывают существенного влияния на валютный курс, однако позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности из-за проведения покупок и потому способствуют стабилизации рынка.

Заботкин уточнил, что на сегодняшний день регулятор не видит рисков финансовой стабильности и не хочет усиливать волатильность рынка такого рода операциями, в связи с чем считает возможным приостановить их до конца текущего года.

«И по поводу динамики курса — мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее курс евро на торгах на Московской бирже в первый раз с 24 марта 2022 года превысил отметку в 108 рублей. На тот момент курс доллара поднялся на 0,65% и составил 98,1 рубля. Юань также вырос на 0,36% — до 13,514 рубля.

До этого курс доллара на Мосбирже впервые с 25 марта 2022 года поднялся до 98 рублей. Позднее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил ИА Регнум, что если Банк России и Министерство финансов не предпримут серьёзных мер, то доллар может подорожать более чем до 100 рублей, а евро — до 110 рублей.