Москва, 19 августа, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Около 14:00 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью беспилотника самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«19 августа около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

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