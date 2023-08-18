Валуйский район, Белгородская область, 18 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Вечером 17 августа украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, осуществлявший сельскохозяйственные работы в окрестностях села Новопетровка в Белгородской области, в двух километрах от границы с Украиной, сообщил ИА Регнум информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Предполагается, что беспилотник был запущен из села Отрадное Харьковской области, которое отделяет от границы около 2,5 км. Вероятно, оператор беспилотника решил, что КамАЗ перевозит российских военнослужащих, предположил источник.

Дрон-камикадзе врезался в боковое зеркало заднего вида грузовика, однако детонации не произошло. Пострадавших в результате инцидента не было, повреждения получил только сам автомобиль.

Вечером 17 августа в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ в очередной раз предприняли попытку террористической атаки беспилотниками самолётного типа в Белгородской области. Дрон был обнаружен и уничтожен, пострадавших и разрушений не было, отметили в ведомстве.

Ранее о беспилотнике ВСУ, сбитом средствами ПВО в ночь на 18 августа над селом Никольское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, утром 17 августа была пресечена ещё одна попытка ВСУ осуществить террористическую атаку с помощью дрона на территории региона.

В ночь на 18 августа беспилотный летательный аппарат был сбит в центре Москвы. После воздействия средств поражения противовоздушной обороны беспилотник изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, жертв не было, сообщили в Минобороны.