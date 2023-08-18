Белгород, 18 августа, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Над Белгородским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее информированный источник сообщил ИА Регнум, что вечером 17 августа в окрестностях села Новопетровка в Белгородской области, в двух километрах от границы с Украиной, украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, осуществлявший сельскохозяйственные работы, по ошибке приняв его за перевозчика военнослужащих.

Вечером 17 августа в Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки беспилотниками самолётного типа в Белгородской области. БПЛА был обнаружен и уничтожен, пострадавших и разрушений не было, отметили в Министерстве.

Ранее также сообщалось, что вечером 17 августа ВСУ пытались атаковать с помощью дрона корабли Черноморского флота. Попытка была пресечена. В ночь на 18 августа БПЛА был сбит в центре Москвы. После воздействия средств поражения ПВО дрон упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв не было.